Wanessa Camargo e Dado Dolabella planejam gravidez, diz colunista

Wanessa Camargo e Dado Dolabella podem estar planejando ter um filho, segundo fontes próximas à família Camargo. O casal, que reatou um romance antigo recentemente, já teria comunicado a decisão para amigos e parentes.

"Wanessa e Dado vivem o sentimento de 'verdadeiro amor', são intensos, se jogam no relacionamento com a emoção, e quando eles falam de filhos têm o apoio da família", disse uma pessoa próxima dos Camargo à coluna Splash, do Uol.

Procurada pela coluna, a cantora não comentou o assunto. Wanessa tem dois filhos de seu casamento com Marcus Buaiz. Já Dado não é pai, mas sempre expressou a vontade e já disparou que "Wanessa é a mãe de seus filhos".

Viagem romântica

O casal está em uma viagem romântica nesta semana. Dado publicou no Instagram nesta terça-feira (25) um vídeo em que ele e Wanessa aparecem em um avião trocando olhares apaixonados.

A artista republicou as imagens em seu Instagram junto a emojis de coração. Os dois assumiram o namoro no último dia 15, em um show da cantora em São Paulo, após meses de boatos.