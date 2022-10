Série sobre a vida de Silvio Santos tem segunda temporada confirmada

A série “O Rei da TV”, que conta história do apresentador Silvio Santos, terá uma segunda temporada no serviço de streaming Star+. A notícia foi divulgada pelo site Notícias da TV. As cenas, inclusive, já estão gravadas.

No entanto, ainda não se sabe a data de estreia da nova temporada, que vai focar na fracassada investida de Silvio na política. Ele tentou se candidatar para presidente nas eleições de 1989.

As gravações das cenas aconteceram logo após o fim da primeira temporada. Nomes como o do ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello serão retratados no projeto. Collor será interpretado pelo ator Otávio Martins.

Biografia não autorizada

A série é uma biografia não autorizada de Silvio Santos. Antes de a produção ir ao ar, a equipe de produção não consultou familiares ou o próprio dono do SBT, apenas pesquisadores.

Por isso, duas das filhas do apresentador já criticaram publicamente a série do Star+: “Assisti a um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: Quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades e personagem arrogante. Um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável", escreveu Daniela Beyruti, filha "número três" de Silvio.

“Tentei assistir e me deu até medo, dos personagens ao enredo. Uma lástima. Realmente a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai e da nossa família”, opinou Silvia Abravanel.

“O Rei da TV” está disponível no Star+ desde o último dia 19, e conta o início da trajetória de Silvio Santos como apresentador e empresário.