Série sobre Silvio Santos recebe críticas de filhas do apresentador: 'quem produziu isso?'

A série "O Rei da TV", que conta a história de Silvio Santos, tem recebido críticas das filhas do apresentador. Daniela Abravanel Beyruti e Silvia Abravanel detonaram a produção da plataforma Star+ nas redes sociais.

"Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável! [...] Aguardem uma produzida por nós… aguardem", escreveu Daniela no Instagram nesse domingo (23).

Ela disse ainda que só viu um episódio e frisou que não verá o resto da série. Em reposta à publicação de Daniela, Silvia Abravanel também condenou a produção e disse que chegou a ter "medo".

"Dos personagens ao enredo, uma lástima!! Realmente a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai, da nossa família. Nota - 100!! LAMENTÁVEL", desabafou a apresentadora.

Colegas condenam série

Christina Rocha, apresentadora do SBT, também teceu críticas ao seriado, ainda nos comentários da publicação de Daniela Abravanel: "Essa série exagerou em elementos ficcionais que não condizem com o Silvio Santos que conheço há mais de 30 anos"

"Sinceramente, achei essa série muito esquisita… sei o que estou falando porque convivi dentro dessa família em várias situações que a série mostrou erroneamente", continuou a apresentadora.

Robson Jassa, cabeleireiro de Silvio Santos, foi enfático: "Quem fez nunca encontrou o Silvio e muito menos o assistiu na TV. É triste deixar para novas gerações um versão de um Silvio que não existiu".

O Rei da TV

"O Rei da TV" estreou no dia 19 de outubro na plataforma de streaming Star+. Silvio Santos teve diferentes fases de sua vida retratadas na produção e foi interpretado pelos atores Guilherme Reis, Mariano Mattos Martins e José Rubens Chachá.

"1988. Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira, é diagnosticado com um grave problema nas cordas vocais, o que pode deixá-lo sem voz. O medo de ser obrigado a abandonar os palcos traz à tona memórias de sua trajetória: desde a infância como camelô até a luta para obter a concessão do SBT, durante a ditadura militar", diz a sinopse da série.