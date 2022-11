Wanessa Camargo fará show em Fortaleza com Glória Groove

Juntas e fortes. Wanessa Camargo e Glória Groove voltam a Fortaleza dividindo o mesmo show. A apresentação das divas acontece em 14 de janeiro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará.

A parceria é fruto do recente anúncio de Wanessa sobre o retorno aos palcos. A artista está percorrendo as principais capitais brasileiras com a tour Livre. Ao lado da dona de hits do momento como “Ameinoite“, “Bonekinha” e “A queda “, Wanessa e Glória são as atrações principais da festa Fica, vai ter pop - O Espetáculo.

A frente da oitava temporada do “Música Boa”, no Multishow, Glória Groove vive o melhor momento na TV e na música. A última vez que a artista esteve em Fortaleza foi no mês de maio deste ano, em show para mais de 7 mil pessoas.

Wanessa Camargo, por sua vez, esteve na capital cearense pela última vez em 2018. Ingressos para a apresentação de ambas já estão disponíveis para vendas por meio site efolia.com.

Serviço

Show de Wanessa Camargo e Glória Groove

Dia 14 de janeiro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingressos por meio do site efolia.com. Mais informações em @gandaiaclub

