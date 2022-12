Eliezer é visto em dark room da Farofa da Gkay sem Viih Tube, diz colunista

A segunda noite da Farofa da Gkay, na terça-feira (6), seguiu com shows e pegação entre os convidados. Um deles, inclusive, até teria entrado em acordo com a namorada para beijar outras bocas.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Eliezer Netto foi visto no dark room sem Viih Tube. O espaço, conhecido por ser voltado para atividades sexuais, tem acesso restrito no evento a partir das 4 horas da manhã e com proibição da entrada de eletrônicos.

Ainda segundo a coluna, Eli alegou que Viih Tube sabia de sua presença no local, mas vê a situação com tranquilidade. Ela ainda teria pedido ao namorado que ele lhe contasse tudo o que viu.

Nova fase

No primeiro dia do evento, Viih Tube conversou com a coluna e disse estar vivendo uma nova fase. Depois de conquistar o título de Rainha na edição do ano passado, a influenciadora digital - agora comprometida e grávida - disse que saberá aproveitar a festa.

"Vou curtir da mesma forma no quesito felicidade, aproveitar, mas claro que sem beber, sem beijar na boca, a não ser meu namorado. São fases diferentes, mas as duas são muito gostosas”, disse ela.