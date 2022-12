Ex-namorada de Éder Militão estaria processando Karoline Lima por danos morais

O perfil do Instagram “Segue a Cami” afirma que a ex-namorada do jogador Éder Militão, Tiffany Álvares, estaria processando por danos Karoline Lima, que também teve um relacionamento com o atleta. Tiffany estaria pedindo R$ 40 mil de indenização.

Na ação, ela diz que comentários de Karoline em perfis de fofoca no Instagram insinuando que Éder a traiu com a ex-namorada lhe causaram prejuízo, como seu perfil na rede social que saiu do ar devido a dezenas de denúncias e xingamentos.

Legenda: Tiffany e Militão tiveram um breve relacionamento Foto: Reprodução

Esses comentários ainda teriam feito Tiffany perder trabalhos como influenciadora digital, além de ter ocasionado um estresse muito grande que a teria feito desenvolver um quadro depressivo. O perfil de Tiffany no Instagram segue fora do ar.

No post do perfil “Segue a Cami”, publicado terça-feira (20), Karoline comentou que não sabia do processo. “Não tava sabendo, gente! Vou dar uma checada aqui! Obrigada, @segueacami, por sempre me informar sobre minhas próprias disputas”, escreveu a cearense.

'Vai entrar tudo no bolo'

Legenda: Karoline Lima e Éder Militão são pais de Cecília, de 3 meses Foto: Reprodução/Instagram

Nos Stories, Karoline também falou sobre o assunto. Ela contou que nunca perdeu um processo, mas, ainda que não ganhe, pagará o valor da ação “com gosto”.

“Até hoje, graças a Deus, nunca perdi nenhum tipo de processo, de disputa. Mas se tiver que perder, eu vou perder com gosto. Eu vou pagar, mas vai ser a melhor transferência que vou fazer na minha vida. Não vou pagar à toa. Vai entrar tudo no bolo: fulano, ciclano, cúmplice, amiguinho, vai ser os R$ 40 mil mais bem pagos da minha vida”.

“Eu não entro em uma confusão, uma briga, uma disputa, à toa. Eu não entro sem respaldo, sem provas, áudios, vídeos, fotos, testemunhas. Não sei porque as pessoas não entenderam isso. Para você vir falar que sou isso e aquilo, que eu estou mentindo, querer dinheiro meu, de graça? Você vai ter que suar um pouquinho”, acrescentou a influenciadora.

Karoline ainda afirmou que as pessoas não sabem de 1% de tudo que ela passou em 2022. “Vocês ainda não sabem 1% de tudo o que aconteceu. Inclusive, nem só esse ano. Começou ano passado, mas eu só me dei conta esse ano. Venho me dado conta todos os dias, todo dia descubro algo, parece que não tem fim e é um buraco sem fundo”.