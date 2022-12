Veja com quantos anos os jogadores da Seleção estarão na copa de 2026

Na tarde da última sexta-feira, (9), o Brasil se despediu da Copa do Mundo do Catar com uma derrota dolorosa, nos pênaltis, para a Croácia, mais uma vez nas quartas de final. A Seleção, até então comandada por Tite, também teve que se despedir do treinador e não vai contar com a maioria dos jogadores que estiveram presentes nessa edição para a copa de 2024. O tão aguardado hexa, teve sua conquista adiada e o Brasil terá um novo elenco para tentar, novamente, conquistar o título.

Legenda: Veja com quantos anos os jogadores da Seleção estarão em 2024 Foto: Reprodução/Twitter

Para a copa de 2026, apenas Éder Militão, Marquinhos, Alex Telles e Bremer podem ser convocados novamente para a defesa, já que todos os outros defensores vão ter idade acima de 33 anos. Além desses, outros que poderão aparecer entre os convocados para 2026, caso permaneçam em alto nível, são os jogadores Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo e Pedro, todos abaixo dos 30 anos.

A próxima Copa já tem países sede definidos, no plural pois Estados Unidos, Canadá e México vão receber os jogos do Mundial de 2026. Para esta edição, Neymar deixou em aberto a sua participação. Antes do início da Copa do Mundo do Catar, o camisa 10 havia se pronunciado afirmando que esta, possivelmente, teria sido sua última participação nas copas.

"Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente", disse o craque.