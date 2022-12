Marrone é internado após diagnóstico de esofagite e tranquiliza fãs

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, foi internado por conta de uma esofagite. Apesar do susto, o artista de 57 anos tranquilizou os fãs após dar entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, nesta quarta-feira (21).

O vocalista publicou um vídeo nas redes sociais em que explica sobre a internação. Segundo ele, foi preciso realizar exames na unidade de saúde devido ao incômodo provocado por uma azia. Marrone foi submetido a uma endoscopia, para investigar a cavidade corporal.

Assista ao vídeo

De acordo com diagnóstico da equipe médica, foi constatada uma esofagite, inflamação do esôfago que provoca sintomas como a azia, gosto amargo na boca, dificulta a deglutição, entre outros.

"Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou? Estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato, né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite", afirmou o sertanejo no vídeo.