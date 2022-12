Bia Miranda, 'neta' de Gretchen, faz procedimentos de R$ 27 mil e muda visual após 'A Fazenda'

A vice-campeã de "A Fazenda 14" Bia Miranda, a neta de consideração de Gretchen, repaginou o visual nesta semana após três meses de confinamento. A jovem de 18 anos fez uma série de procedimentos estéticos que totalizaram R$ 27 mil.

Bia colocou dez lentes de contato de porcelana nos dentes por R$ 25 mil. Ela ainda realizou um preenchimento labial com 1 ml de ácido hialurônico nos lábios, por um valor de R$ 2 mil.

"Eu tenho medo de dentista, vocês não têm noção. Perguntei tudo, nem a anestesia dói. Não dá nem para sentir", contou a influenciadora e dançarina após os procedimentos.

Trajetória em A Fazenda

A jovem ganhou o segundo lugar no realiy rural e recebeu um carro zero km. Ela terminou a disputa atrás da atriz Bárbara Borges, grande vencedora do R$ 1,5 milhão.

Ela chegou ao programa após ganhar fama como a neta de Gretchen e se envolver em uma polêmica de suposto affair com Adriano Imperador. Bia participou do "Paiol" e foi a escolhida para ser a 21ª peoa.