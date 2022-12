Elenco de 'O Cravo e a Rosa' homenageia Pedro Paulo Rangel, o Calixto da novela

Colegas do ator Pedro Paulo Rangel se manifestaram sobre a morte do artista, confirmada na manhã desta quarta-feira (21), dias após a internação dele para o tratamento de um enfisema pulmonar.

Conhecido pelo papel de Calixto, na novela "O Cravo e a Rosa", ele recebeu uma série de depoimentos do elenco do folhetim.

Eduardo Moscovis, o Petruchio, Suely Franco, que fez par romântico com o ator, e Vanessa Gerbelli, a Lindinha, deixaram recados no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo.

"Minhas lembranças com o PP, tanto de público, assistindo às suas peças de teatro e novelas, quanto da parceria profissional, são inúmeras e potentes, de muito aprendizado. Ele dizia que cada personagem era um rascunho, e que estávamos sempre evoluindo. Levo esse ensinamento para a vida", disse Moscovis, emocionado.

Enquanto isso, Suely lembrou que os dois mantinham amizade desde a década de 1970, solidificando a relação com o passar do tempo.

"Ele me ensinou a dirigir, a gente se divertia muito! Depois fizemos novela... A gente saía para almoçar... Ele era um amigo inesquecível. Espero que agora ele esteja bem feliz lá em cima, se encontrando com nossos outros amigos, porque ele merece essa felicidade. Meu amigo, a gente se encontra lá", comentou.

Vanessa lembrou da relação nos bastidores. "O legado dele é de um ator fantástico e de muita humanidade. Ele sempre foi muito interessado pelas produções de outros colegas, foi me assistir algumas vezes no teatro, como eu fui assistir a ele também", completou.

Morte confirmada

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, faleceu no fim da madrugada de quarta-feira (21). Segundo o portal g1, a informação foi confirmada pela família.

Internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ao artista estava em tratamento de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar e deu entrada na unidade de saúde no dia 30 de novembro.