Após decisão judicial, Pétala Barreiros e Lívia Andrade trocam farpas na web

A apresentadora Lívia Andrade e a influenciadora Pétala Barreiros soltaram farpas uma para outra na internet, após Andrade ser condenada a indenizar a ex-fazenda em R$ 15 mil. A decisão judicial foi divulgada nesta terça-feira (20) pelo uol.

O conflito entre as duas começou em setembro do ano passado, quando Lívia acompanhou o namorado, Marcos Araújo, na realização do exame de DNA do filho Lucas, fruto do relacionamento do empresário com Pétala Barreiros.

Pétala alegou que o ex-marido não havia reconhecido o filho recém-nascido e que o exame foi solicitado por Marcos. A irmã de Pétala divulgou um vídeo no dia do exame, que mostra Lívia no lado de fora, cercada por seguranças.

Após a decisão favorável, nesta terça-feira, Pétala publicou uma indireta para a apresentadora em seu perfil no Twitter. "Refrescos, né, mores?", disse. "Dia lindo, né, migas?", continuou.

Já Lívia rebateu: "Alguém sabe me responder como faz o pix para uma pessoa que é inscrita sob uns três CPFs?", disse. Ela repetiu a acusação de que a influenciadora abriu empresa com documentos falsos.

E a influenciadora respondeu, dando a entender que Marcos busca contato com ela. "Meu pix não é meu CPF, é o número do meu celular! Pede pro senhor, ele sabe de cor, até hoje vive tentando contato", disse.

Ação judicial

Pétala e seus pais acusaram Lívia de promover um 'circo midiático' no dia da realização do exame. Eles também alegaram que a apresentadora debochou e intimidou Pétala, enquanto o ex-marido permanecia em um carro estacionado nos arredores, a fim de simular que estaria cumprindo a medida protetiva.

Por fim, a acusação afirmou que Lívia disse ter medo dos pais de Pétala, acusando-os de roubo e de praticar crimes "em nome de Deus", em entrevista ao colunista Léo Dias.

A ação movida pela ex-fazenda pedia a remoção de links do perfil de Lívia, o pagamento de indenização por danos morais (R$ 50 mil a Pétala e R$ 25 mil aos pais dela) e que a apresentadora fosse proibida de citar os autores sob pena de multa de R$ 100 mil.

A defesa da apresentadora, por sua vez, afirmou que Pétala e a irmã ganharam seguidores nas redes sociais com o ocorrido, após a divulgação das imagens do dia do exame. Os advogados também alegaram que Lívia passou a ser atacada nas redes sociais e teve um contrato rompido devido aos danos à imagem.

Na decisão, o juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias decidiu que a entrevista de Lívia configurou em "abuso de direito", resultando em violação da honra de Pétala e sua família.

A apresentadora deve pagar R$ 15 mil para cada um dos autores do processo. Ela não deve remover postagens e também não está proibida de citar o nome dos envolvidos. O juiz também descartou a hipótese de que Andrade teria promovido um circo midiático.

Os advogados de Lívia afirmaram em nota que devem recorrer da decisão. "Lívia se reserva ao direito de elucidar suas razões em Juízo, sobretudo por entender que se trata da via adequada para solução de imbróglios dessa natureza", disse.