Marcos Caruso nega casamento com técnico de enfermagem Marcos Paiva: 'conclusão precipitada'

O ator Marcos Caruso negou ter se casado com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, com quem mantém relacionamento desde 2018. O posicionamento do artista foi enviado ao portal Hugo Gloss logo após repercussão do assunto pelo site Notícias da TV.

Segundo Caruso, a notícia divulgada, que teve como base uma foto dos dois com anéis à mostra, não passou de um mal-entendido.

"Não houve nenhuma oficialização de casamento. A conclusão das fotos foi precipitada", afirmou Marcos.

Em resposta sobre o assunto ao Gshow, ele explicou que esteve em Portugal apenas para conferir apresentação da peça de teatro 'Trair e Coçar é Só Começar', escrita por ele em 1986.

"Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento", rebateu.

Ainda conforme ele, a intenção continua sendo manter a própria vida pessoal de forma discreta, sem cobertura midiática. "Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos", finalizou.

Outros casamentos

Marcos Caruso já foi casado outras quatro vezes, além de Marcos Paiva. Pai de Caetano e Mari, ele teve o relacionamento mais duradouro com a atriz Jussara Freire, mãe dos dois filhos, com quem permaneceu por 20 anos e se separou em 1994.

Em 2020, em uma live com a drag queen Suzy Brasil, ele citou "parceiro ou parceira" ao sitar relações sexuais. Apesar disso, quando questionado sobre orientação sexual, afirmou que não precisava responder à pergunta em questão.