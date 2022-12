Atual de Caio Paduan, Cris Dias briga com Julia Konrad, ex do ator, nas redes sociais

A jornalista Cris Dias criticou a atriz Julia Konrad, nesta terça-feira (20), em uma série de tuítes, logo após se pronunciar sobre o caso do ex-marido, o ator Thiago Rodrigues.

"A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", disse Cris inicialmente, fazendo referência à história contada pelo ator. Thiago afirmou que teria sido agredido por criminosos, mas imagens de câmeras de seguranças no Rio de Janeiro mostram que ele teria caído sozinho.

Cris e Thiago foram casados de 2007 a 2017 e têm um filho juntos, de 13 anos. A jornalista o acusa de não pagar pensão alimentícia.

Após a declaração de Cris, Julia teria relembrado o caso em que denunciou o atual marido da jornalista, Caio Paduan, de quem já foi namorada.

"A verdade, realmente, sempre aparece. Para todo mundo viu? Praticar a mesma empatia que se espera, a maior lição de todas. Afinal, só se muda algo falando sobre, né?", declarou.

Acusações de estupro

Anteriormente, em entrevista à revista Cláudia, Julia acusou um ex-namorado de abusos durante o relacionamento, afirmando que teria sido estuprada. Na época, não citou nomes, mas Caio Paduan acabou sendo especulado.

Agora, com a troca de indiretas, Cris Dias alegou que Julia mentiu nas acusações. "2022 terminando, hora das verdades. A Julia Konrad quer se meter, né? Então, tá. Ela me bloqueou aqui e no Instagram há anos, para poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo. Mas não queríamos dar mais mídia para isso. Mas…quem sabe em 2023, né?!", começou.

No mesmo texto, a jornalista diz ter provas de que Julia chegou a montar um "complô" contra Paduan, incentivando outros artistas a negarem trabalho para ele.

"'Fui estuprada sem saber'. Até entendo que tenha se tocado anos depois que SE forçava e tal, mas daí a induzir sem provas culpa a alguém por conta do machismo estrutural que está dentro de nós é foda. Eu poderia acusar tanta gente, mas prefiro estudar ou ir na terapia. Como alguém pode acusar alguém de crime hediondo sem citar o nome e sem provas?", continuou.

Em resposta, Julia Konrad não citou o caso: "Emanando um tanto de luz aqui para você. Um dia cê [sic] vai ver e entender tudo. E vai resgatar aquela mensagem onde, apesar de todos os ataques, te falei que se um dia precisar, eu ia tá aqui para te escutar. Nunca é tarde", disse.

A resposta de Cris continuou no mesmo tom: "Me desbloqueia, então, e vamos falar pessoalmente sobre tudo que você fez fora da mídia também para tentar destruir a minha família. Porque assim tá feio demais para você mesmo pagando de 'phyna'", finalizou.