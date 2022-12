Cris Dias manda indireta após reviravolta no caso de Thiago Rodrigues: ‘Verdade sempre aparece'

A jornalista Cris Dias escreveu uma indireta no Twitter após reviravolta no caso do ex, Thiago Rodrigues, com quem inclusive ela tem um filho, Gabriel, de 13 anos.

“A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu ela, na madrugada desta segunda-feira (19).

Após receber críticas e apoios de seguidores, Cris fez um novo comentário no Twitter, na tarde de hoje: “Me admira muito: mulheres machistas falando merda em looping por aqui. Amigas, então peguem pra vocês e mandem pagar a pensão direitinho todo mês, tá? Me ajudem a superar os boletos”, publicou. “Bom saberem a real já que estão querendo opinar”, completou.

Entenda o que houve

No último dia 11, após participar de uma festa no Jockey Clube e ser expulso da área VIP por ter se envolvido em uma briga, Thiago Rodrigues foi encontrado por dois feirantes na Praça Santos Dumont, na Gávea (RJ), desacordado. Ele foi levado a um hospital, onde foi confirmado um ferimento profundo na cabeça. Na lesão, ele perdeu parte do couro cabeludo.

No entanto, ontem, em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da RecordTV a Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou que o ator tenha sido agredido ou assaltado. Em imagens divulgadas pela emissora, é possível ver o artista caindo ao se encostar em uma barraca de feira.

A assessoria de imprensa de Thiago Rodrigues, procurada pela Record, não comentou o vídeo exibido.

Cris e Thiago Rodrigues ficaram juntos entre 2007 e 2016. Atualmente a jornalista está com o ator Caio Paduan. Já Thiago está solteiro.