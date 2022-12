Bruce Willis muda divisão da herança após diagnóstico de afasia

O ator Bruce Willis, após ser diagnosticado com afasia e ter se afastado dos filmes que participava, teria revisado o testamento, que reparte um patrimônio líquido de R$ 1,32 bilhão. Na alteração, o ator teria estabelecido uma distribuição desigual entre as herdeiras, as cinco filhas.

“O testamento de Bruce foi refeito anos atrás, depois que ele se casou com Emma em 2009, mudou após o nascimento de suas filhas e, novamente, quando ficou claro que a saúde de Bruce estava piorando”, disse uma fonte ao portal americano Radar.

O documento aponta que cada uma das filhas que Bruce Willis teve com Demi Moore receberá cerca de um milhão de dólares, um valor pequeno se comparado com a fortuna do ator.

Desta forma, Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 28, receberiam essa quantia após a morte do ator, e o restante da fortuna iria para as filhas que Willis tem com sua atual esposa, Emma Heming, Mabel, que tem 10 anos, e Evelyn, de 8.

O “cálculo” feito pelo ator consideraria que Rumer, Scout e Tallulah, frutos da união dele com a também atriz Demi Moore, receberam um suporte financeiro ao longo de suas vidas, portanto, em sua opinião, a distribuição seria justa.

Distúrbio de linguagem

A família de Bruce Willis anunciou a aposentadoria do ator aos 67 anos, em 30 de março deste ano

. Ele foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

"Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas", informou os familiares em comunicado.