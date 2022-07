Bruce Willis dança com filha após diagnóstico de afasia

Para a alegria dos fãs, o ator Bruce Willis, de 67 anos, apareceu em um vídeo dançando com a filha Mabel, de 10 anos. A publicação foi divulgada no Instagram, pela esposa do artista, a modelo Emma Heming Willis, nesta sexta-feira (22).

"Entrando no fim de semana com tudo. Graças a Deus, é sexta! Boa sexta" escreveu Emma, que é casada com Bruce desde 2009.

O ator também tem três filhos do antigo casamento com Demi Moore: Rumer Willis, de 33 anos; Scout, de 30 anos; e Tallulah Willis, de 28 anos.

Afasia

No último dia 30 de março, Bruce foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

A família do ator anunciou a aposentadoria do artista, após o diagnóstico. O distúrbio compromete o sistema cognitivo.