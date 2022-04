Bruce Willis surge em passeio com a esposa após diagnóstico de afasia

O ator Bruce Willis apareceu publicamente logo após anunciar uma pausa na carreira por conta da afasia. A doença promove uma disfunção de linguagem capaz de desenvolver uma deficiência na compreensão ou expressão de palavras.

O clique foi publicado pela esposa de Willis, Emma Heming. "Mãe e pai em seu habitat natural. #longedacidade", disse ela na legenda.

Doença detectada

A notícia sobre o diagnóstico do artista foi divulgada no último dia 30 de março. Na ocasião, a família usou as redes sociais para revelar o afastamento de Bruce Willis da função exercida por ele há anos.

Conforme definição da Universidade Federal de São Paulo, a doença acomete adultos e idosos e, geralmente, ocorre após alguma lesão cerebral. Além do AVC, tumores cerebrais, encefalites e traumatismos cranioencefálicos também podem causar.

Abordagens terapêuticas sugeridas na intervenção do pacientes

AFASIA EXPRESSIVA

Garantir estimulação auditiva e visual, dentro de um contexto adequado;

Combinar estímulos auditivos e visuais com significação atribuída;

Controlar extensão do estímulo;

Comunicação por meio de palavra-chave, com sequência narrativa;

Usar o gesto e a escrita como auxiliares à expressividade;

Estimular respostas do paciente, garantindo a integração de aferência, processamento e eferência;

Métodos terapêuticos: Terapia melódica; a Comunicação alternativa, com recomendação para atividades funcionais

COMPREENSIVA

Estimular os componentes de duração, intensidade e frequência dos sons verbais e não verbais;

Tarefas de designação de objetos e figuras;

Identificar temática central;

Associar o estímulo apresentado a vivências anteriores e ao contexto;

Exercícios de associação do significado, com recursos visuais, auditivos, gestuais e contextuais;

Utilizar os efeitos de preditividade, de previsão pragmática, de expectativa, de redundância e de ênfase adequada ao significado da mensagem.