Afasia: além de Bruce Willis, veja 4 celebridades que sofreram com a condição

A família do ator Bruce Willis anunciou a aposentadoria do artista, após ele ser diagnosticado com afasia. O distúrbio compromete o sistema cognitivo, prejudicando a capacidade de comunicação e compreensão dos pacientes.

A condição é provocada por uma lesão cerebral, segundo as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com AVC, do Ministério da Saúde. Ela pode ser observada através da expressão de símbolos através da comunicação oral, escrita (dislexias e agrafias adquiridas) ou gestual, tratando-se de uma dificuldade do paciente em lidar com elementos linguísticos.

Além de Bruce Willis, outras celebridades mundialmente famosas já enfrentam ou enfrentaram um quadro de afasia. O Diário do Nordeste reuniu uma lista com algumas delas.

Celebridades com afasia

Emilia Clarke

Legenda: Atriz sofreu um aneurisma após o fim das filmagens da primeira temporada de GOT Foto: AFP

Logo após encerrar as gravações da primeira temporada da série 'Game Of Thrones', em 2011, a atriz britânica Emilia Clarke sofreu um aneurisma que provocou um derrame a uma hemorragia subaracnoidea — extravasamento súbito de sangue no interior do espaço subaracnoideu.

Na época, a intérprete de Daenerys Targaryen teve que ser submetida a uma cirurgia e, cerca de duas semanas depois, teve um quadro temporário de afasia em que não conseguia lembrar o próprio nome.

"Nos meus piores momentos, eu queria desligar. Pedi à equipe médica que me deixasse morrer. Meu trabalho — todo o meu sonho de como seria minha vida — centrava-se na linguagem, na comunicação. Sem isso, eu estava perdido", revelou a atriz 2019 à revista norte-americana The New Yorker.

"Fui mandada de volta para a UTI e, depois de cerca de uma semana, a afasia passou. Consegui falar", explicou Emilia Clarke.

Em 2013, ela passou por uma segunda cirurgia para tratar de outro aneurisma que estava prestes a "estourar". Embora o procedimento tenha sido traumático, com complicações, a atriz agora está curada e passa bem.

Sharon Stone

Legenda: Atriz ficou dois anos reaprendendo a falar e andar Foto: AFP

Intérprete da icônica cena do vestido branco em 'Instinto Selvagem', a também atriz Sharon Stone foi levada às pressas para uma unidade hospitalar, em 2001, após sofrer um derrame que causou uma hemorragia cerebral "maciça", como definiu ao The Hollywood Reporter.

A artista norte-americana sangrou por noves dias e depois passou pelos dois anos seguintes "aprendendo a andar e falar novamente", sintomas causados por uma afasia.

"Voltei para casa daquele derrame gaguejando, não sabia ler por dois anos. [...] Tem sido uma jornada humilhante: estava em Law & Order... e tive dificuldades com minhas falas. Posso falar sobre isso agora porque estou bem... me sinto muito bem em falar e ter todo o meu vocabulário", confessou à publicação em 2014.

Randy Travis

Legenda: Artista até hoje lida com o quadro de afasia Foto: reprodução/redes sociais

Enquanto estava lidando com uma insuficiência cardíaca congestiva, em julho de 2013, o cantor country norte-americano Randy Travis foi acometido por um derrame que o deixou incapaz de falar.

“No meu caso, meu cérebro estava funcionando e eu conseguia entender o que Mary [sua esposa] me disse, mas não consegui responder em nada parecido com uma frase”, revelou o ganhador de um Grammy no livro de memórias 'Forever and Ever, Amen: A Memoir of Music, Faith, and Braving the Storms of Life', lançado em 2019.

"Quando voltamos para casa, eu mal conseguia falar. Passamos três meses em terapia da fala antes de aprender a dizer a letra 'A'. Eventualmente, depois de cerca de um ano e meio, eu poderia dizer 'sim', 'não' e 'banheiro'. Eu também poderia dizer 'eu te amo' e algumas outras frases, mas não muito mais. Tudo isso foi extremamente frustrante para mim, me senti como se estivesse preso dentro da concha do meu corpo", detalhou.

Dick Clark

Legenda: Personalidade teve um derrame que o deixou debilitado em 2004 Foto: Alan Light

O apresentador norte-americano de TV e rádio, Dick Clark, que faleceu em 2012, teve um derrame que o deixou debilitado em 2004, paralisando um lado do corpo dele, além de prejudicar significativamente a capacidade de falar, um dos sintomas da afasia.

Devido à condição, ele perdeu a tradicional transmissão de ano novo realizado pela emissora ABC, o 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve'. No ano seguinte, 2005, ele retornou à atração, mas revelou que ainda não estava totalmente recuperado do quadro da condição.

"No ano passado tive um derrame. [...] Isso me deixou em má forma. Tive que ensinar a mim mesmo a andar e falar novamente. Tem sido uma luta longa e difícil. Meu discurso não é perfeito, mas estou chegando lá", disse ele na transmissão daquele ano.

