Murilo Benício e Cecília Malan posam ao lado de amigos após assumirem namoro

A atriz Regina Casé publicou uma foto em que casal Murilo Benício e Cecília Malan aparece junto ao lado de outros amigos famosos. Eles assistiram à final da Copa do Mundo, nesse domingo (18), ao lado de nomes como Gilberto Gil, Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Mariana Ximenes e Otávio Muller

Nos comentários da foto, seguidores brincaram com a presença de Cecília. “Otávio Muller, Murilo Benício, Adriana Esteves, Mariana Ximenes, tu e os teus, Gil… Agora o que me chocou foi Cecília. Direto de Londres?”, escreveu um.

Namoro

Murilo, de 51 anos, assumiu, no último dia 16, o namoro com a jornalista Cecília Malan, de 39. No entanto, desde 2021, o casal vive um romance à distância, já que a jornalista é correspondente da TV Globo em Londres, na Inglaterra, e Murilo mora no Rio de Janeiro.

Em setembro, Cecília compartilhou nas redes sociais uma foto do namorado ao lado de seu pai, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, e de seu irmão, que também se chama Pedro, o que aumentou a especulação sobre o namoro.