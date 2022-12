Atriz Claudia Rodrigues se prepara para cirurgia nos Estados Unidos contra a esclerose múltipla

A atriz Claudia Rodrigues, afastada do meio artístico por sequelas da esclerose múltipla, está planejando a retomada da carreira em 2023. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela está em fase de preparação para uma cirurgia que promete resultados avançados na doença e será realizada na Flórida, nos Estados Unidos, entre o fim de março e o início de abril.

“Estou bem animada. Vou me curar. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial”, declarou à colunista, em matéria publicada nesta segunda-feira (19).

Adriane Bonato, companheira da atriz e ex-empresária, revelou que o procedimento já é renomado nos Estados Unidos. “É uma cirurgia nova, que promete uma melhora de 80% nas sequelas. Há pessoas que já não andavam mais, usavam scooter... Elas fizeram essa cirurgia e voltaram a andar. Assim como gente com um monte de dificuldades, que usava sonda e tinha visão e fala comprometidas”, declarou.

Segundo ela, a cirurgia mapeia o corpo do paciente e analisa qual a deficiência de vitaminas. Após isso, é necessário ficar em uma máquina, como um forno, com um capacete que recebe ondas eletromagnéticas e estímulos neurais. E um coquetel ainda é injetado, regenerando o que foi degenerado.

“Não tem anestesia, não tem corte. Nada invasivo. São três etapas, três dias seguidos fazendo isso. Mais dois dias de observação. No sexto, vem a alta”, disse Adriana Bonato.

Custos do procedimento

Ao todo, o procedimento custa US$ 5 milhões, mas Claudia já está em negociação do pagamento. Adriane revelou, também à colunista, que a atriz vendeu propriedades e há uma expectativa de angariar fundos para realização do procedimento.

Os planos após a cirurgia são para retomada da carreira, com uma turnê em 24 estados norte-americanos ainda em 2023. “Seremos eu e ela no palco falando da esclerose múltipla, do tratamento até aqui e dos resultados que ela teve. A ideia é usá-la como exemplo para contribuir com outras pessoas. Vamos passar praticamente um mês lá”, concluiu Adriane.

Enquanto isso, Claudia já faz fisioterapia, exercícios aquáticos e de equilíbrio, aula de caligrafia, terapia ocupacional, treino de foco e aulas de inglês.

Sobre o tratamento que fez recentemente, com o intuito de tratar manchas no corpo, ela garante que já está bem. “Já passou tudo. Eu acordei um dálmata, tomei remédio e saiu tudo. Tenho uma rotina pesada, mas estou feliz da vida, porque sei que essa rotina é que vai me animar mais para eu continuar e melhorar”, finalizou à colunista.