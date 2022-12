Cantora de piseiro desaparece em shopping de Fortaleza durante compras com a mãe

Familiares da cantora Anny Vitória, 15, estão preocupados com o desaparecimento da jovem pernambucana, ocorrido no último sábado (18), em Fortaleza. Ela sumiu após se separar da mãe ao fazer compras de fim de ano em shopping na Capital.

Ana Paula Maria da Silva informou à reportagem que estava no segundo andar do centro comercial quando a filha decidiu comprar maquiagens em outra loja, no primeiro piso.

Enquanto visitava uma loja de roupas femininas, ela decidiu tentar contato com a filha, mas sem êxito. A mãe da cantora continuou mandando mensagens e também fez ligação. O celular da jovem só informava que estava desligado, solicitando deixar mensagem na caixa postal.

Buscas em shopping

Ana Paula acionou o serviço de segurança do shopping. Logo, foram iniciadas buscas. Salas de cinemas, banheiros e lojas foram visitadas na tentativa de encontrar a jovem, mas sem sucesso.

A mãe da cantora ficou até o horário de fechamento do shopping procurando a filha.

Sem sucesso nas buscas, ainda na madrugada de domingo, ela buscou o 34º Distrito Policial para realizar um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da filha.

O North Shopping Jóquei informou, em nota, que tomou conhecimento do caso e orientou os familiares sobre os procedimentos que deveriam ser seguidos junto aos órgãos competentes.

"O empreendimento segue à disposição das autoridades para apoiar no esclarecimento dos fatos", informou o shopping.

A Polícia Civil do Ceará informou, também em nota, que investiga o desaparecimento da adolescente. "O caso foi registrado na madrugada de domingo (18), no 34º Distrito Policial (DP) e transferido para o 12º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade policial que segue investigando o caso. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações policiais", informou a Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Quem é Anny Vitória?

Anny Vitória é natural de Fazenda Cágado, zona rural de Floresta, no sertão de Pernambuco. Ela, a mãe e a irmã Nicole viviam da pesca.

A cantora mirim descobriu que tinha talento para cantar quando tinha apenas três anos e, desde então, transformou a música em sua maior paixão. Há cerca de um mês e meio, Anny Vitória assinou com a Love Music, produtora da cantora Melody, e veio morar em Fortaleza.

