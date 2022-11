Escritório de funk abre sede no Ceará, busca talentos do piseiro e planeja construir casa de shows

Henrique Viana, nome conhecido do funk paulista, acaba de abrir uma sede da Love Music em solo cearense com objetivo de revelar novos talentos. O empresário, conhecido pelo apelido de Rato Love Funk, mira o investimento de R$ 10 milhões em nomes do piseiro. Ao mesmo tempo, ele planeja a criação de uma festa e de uma casa de shows no Ceará.

A experiência positiva do empresário com o brega funk em Recife fez ele olhar para outros gêneros da atualidade. "Montei uma produtora em Recife. Lá, o forte é o brega funk. A gente, em um ano, dominou o gênero. Nesse meio tempo, conhecemos o piseiro. Comecei a conhecer gente do Ceará e logo quis buscar o Estado".

Veja entrevista com criador da Love Music

Escritório quer revelar 10 nomes do piseiro

Na primeira fase da produtora no Ceará, o empresário explica que o foco é gerenciar a carreira de 10 novas revelações.

"De cada um deles, já estipulei para gastar um milhão de reais, no mínimo. Quando pegamos um artista para contrato tem ensaio de fotográfico, produção musical, clipe, aí vem impulsionamento nas mídias sociais, uma infimidade de custos", explica o empresário.

Já fazem parte do casting da Love Music os artistas: Maninho Vaqueiro, Vítor Vaqueiro, Nayara Yumi, Anny Vitória, Piseiro do Barão, Luiz Yure, Paulo Pires, Melody e Bell Angel.