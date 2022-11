Matheus Fernandes mistura de forró a trap em DVD com feats de Ludmilla e Whindersson Nunes

O cearense Matheus Fernandes gravou o primeiro DVD da carreira fora do Ceará, nesta semana. Acompanhamos a produção audiovisual captada na beira da praia, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

O repertório do DVD "MF no Rio" contou com 12 canções inéditas. Whindersson Nunes, com o alter ego Lil Whind, e Ludmilla participaram do primeiro dia de gravação. Matheus Fernandes ainda gravou composições solos e também um terceiro feat para ser continuado em estúdio, ao lado de Luan Santana.

Confira bastidores do DVD e entrevistas:

Não foi um DVD gravado em um festival ou em uma label privada, mas sim algo planejado e arquitetado para ser um momento único. Dos artistas do forró, da atualidade, que vivem no Ceará e já fizeram o mesmo, só observamos nomes como Wesley Safadão, Xand Avião e Solange Almeida.

O cearense reuniu amigos, influenciadores digitais e empresários da música em um grande hotel na cidade para poder compartilhar o novo momento da carreira. De fato, uma grana alta foi investida.

Mar é cenário preferido de MF

Legenda: Cantor cearense estourou com "Balanço na Rede" em 2022 Foto: João Lima Neto/SVM

O cenário da produção audiovisual contou com um lindo céu azul, com nuvens tocadas pela luz do sol, além do mar de ondas calmas da região. Um grande letreiro de "MF no Rio" compôs o background. No segundo dia, os convidados para feats, Belo e Solange Almeida, chegaram a se molhar com uma rápida chuva — o que não tirou o brilho da produção.

Os duetos devem consolidar a imagem do cantor cearense para diferentes nichos dos artistas convidados. As letras com refrões curtos podem se tornar virais nos próximos meses, em diferentes aplicativos.

O projeto filmado fora do estado de origem do cantor aponta para um grande investimento na carreira do artista. Além da produtora cearense D&E, o DVD contou com parceria da GHMusic — responsável por gerenciar artisticamente nomes como Dilsinho, Menos e Mais, entre outros artistas.

Legenda: Matheus Fernandes cantou com nomes como Whindersson Nunes em DVD Foto: João Lima Neto/SVM

"Foi o repertório de maior responsabilidade da minha vida. Acho que não tive uma responsabilidade tão grande na minha vida como escolher esse. Isso me deixou um pouco nervoso, ansioso, mas acredito que fiz um bom trabalho", ressaltou o cantor.

Questionamos o cearense sobre o uso do mar como recurso visual em boa parte das produções audiovisuais, como em "Balanço na Rede". "Tem que ter o mar. Sabe de uma coisa? Eu não sei explicar o certo. Eu gosto dessa energia. Fui criado no interior, no Sertão, mas gosto dessa energia de praia, de mar. Isso é visto nas imagens finais".

A primeira parte do novo trabalho de Matheus Fernandes deve ser disponibilizado na metade do mês de dezembro deste ano. "Estamos fazendo esse DVD para tocar bem no churrasco, nas caixinhas de som, no paredão, na aparelhagem, tudo que for de festa por aí".