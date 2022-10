Raí Saia Rodada prepara gravação de DVD de 20 anos de carreira; assista

Raí Saia Rodada, um dos cantores de forró mais icônicos dos anos 2000, prepara a gravação do DVD de 20 anos de carreira. Em passagem por Fortaleza, no evento "Deixa de Onda - Sunset", no Colosso, o vocalista confirmou à coluna a realização da nova produção audiovisual.

"Estamos preparando um novo CD para o verão. A gente já vai começar postando algumas músicas. E também, uma novidade, é que estamos trabalhando para que a gente possa fazer o 'DVD 20 anos do Raia Saia Rodada'. Até agora não posso dar muito spoiler ainda, pois estamos procurando local e preparando as músicas", comentou o cantor.

Veja entrevista:

Criado em abril de 2000, o forró eletrônico do grupo Saia Rodada explodiu no Município de Caraúbas, interior do Rio Grande do Norte, com uma grande agenda pelo Brasil. O vocalista Raí Soares foi pioneiro na formação da banda que já teve diversos componentes e lançou mais de 10 CDs e 7 DVDs.

Sucessos nas rádios e apps de streaming

Em 2012, a Saia Rodada gravou o DVD comemorativo pelos 10 anos de carreira em Recife, com um repertório nostálgico que marcou a trajetória da banda e onde apresentou novas músicas. Em 2017, Raí Saia Rodada realizou o sétimo DVD ao vivo, intitulado de Saia Paradise, rodado em Aracaju, Sergipe.

Em 2018, o lançamento do clipe de “Filho do Mato” bateu a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube colocando o grupo em grande evidência na plataforma de vídeos.

Em 2019, o hit “Bebe e Vem Me Procurar” conquistou o Nordeste e invadiu as rádios de todo o Brasil. Seu clipe ultrapassou a marca de 250 milhões de visualizações. Em seguida, Raí lançou o DVD “Era Eu”, projeto audiovisual do artista disponibilizado no YouTube entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, com milhões de visualizações na plataforma.

Já em 2021, o cantor lançou em janeiro o álbum “Som no Talo” com 7 faixas e participações especiais de Márcia Felipe (“Quem Termina Também Sofre”) e Gabi Martins (“Beijo Roubado”), além do hit “Tapão na Raba”, que já acumula cerca de 300 milhões de views no YouTube. Abrindo o ano de 2022, o cantor lançou o EP “Cheiro do Mato”.