Nattan apresenta forró pop em DVD com versões de músicas internacionais e cenografia gigante

O cantor cearense Nattan apresentou a versão mais pop do forró eletrônico aos fãs no Aterro da Praia de Iracema, na noite de quinta-feira (3). Com universos paralelos de plano de fundo no palco do primeiro DVD da carreira, ele cantou músicas inéditas e até hits dos anos 80 na cadência do gênero nordestino.

Mesmo com voz em playback, a produção audiovisual apresentou originalidade. Nattan deixou evidente toda juventude no palco do DVD. O cearense dançou, interagiu com cenários virtuais e com dançarinos durante toda a gravação.

Legenda: Nattan mostrou versão mais pop do forró com arranjos eletrônico e sanfona ressaltada em repertório Foto: Kid Jr./SVM

No melhor estilo Coldplay, os fãs interagiram com o cantor por meios de bastões com luzes. A produção audiovisual esbanjou de peças cenográficas gigantes com fliperamas, fichas de poker e até enormes portões para acessar o "Fantástico Mundo de Nattan" — título que nomeia o DVD do cearense.

Legenda: Cantor cearense Nattan gravou DVD com diferentes looks Foto: Kid Jr/SVM

Não foi apenas um DVD comercial, mas um presente para o Ceará. Nattan estourou na música em plena pandemia, ele não pôde fazer shows por decretos que proibiam aglomerações em diferentes regiões do país. Assim como outros nomes, ele ascendeu nos aplicativos musicais apenas com a força dos fãs na internet. A produção audiovisual na capital cearense foi mais um grande degrau alcançando ao mercado nacional.

Cantor lança versões em forró de hits de Rod Stewart e Foreigner

Legenda: Nattan ao lado de Xand Avião em gravação de DVD em Fortaleza Foto: Kid Jur/SVM

Nattan seguiu uma das receitas de sucesso do forró eletrônico no primeiro DVD da carreira: gravar canções dos anos 1980 no melhor estilo do forró eletrônico.

A composição "I Don't Want to Talk About It", escrita por Danny Whitten e sucesso na voz de Rod Stewart, ganhou versão em dueto ao lado do cantor Xand Avião. O veterano do forró é um padrinho musical de Nattan.

Legenda: Nattan ao lado de Mari Fernandez em gravação de DVD Foto: Kid Jr/SVM

A letra "Want to Know What Love Is", gravada pela banda britânica-americana de rock Foreigner, ganhou versão solo de Nattan. Na narrativa musical, ele conta a história de um primeiro amor.

Com Mari Fernandez, Nattan gravou canção inédita. Os amigos mostraram o maior entrosamento de toda produção audiovisual. O cearense levou o público aos risos em brincadeiras com a dona do hit "Agonia", ao mesmo tempo que mostrou sensualidade ao lado da cantora durante dueto sobre relações amorosas.

Legenda: Público recebeu bastões com luzes durante gravação de DVD Foto: Kid Jur/SVM

Despojado e irreverente, Nattan se mostrou íntimo do público e do palco. O DVD levou atos de "gente grande": trocas de cenários, looks que conversavam com as músicas, além do show pirotécnico traçado no compasso do forró, sertanejo, piseiro e até da bachata.

O repertório levou um cadência mais pop, bem diferente do que se prega no mercado. Até meio "Justin Bieber" o cearense lembrou por algumas canções.