Juliette canta feat 'França' com cearense Welisson durante show em Fortaleza; assista

A cantora Juliette reuniu fãs de diferentes regiões do Brasil em apresentação na capital cearense, neste sábado (18). A paraibana convidou o rapper cearense Welisson para um dueto no evento.



Após cantar "Diferença Mara" e "Bença", Juliette chamou o cantor cearense para dividir o palco da festa. Juntos, eles interpretaram o recém-lançado feat "França".

Veja trecho de participação:

Originalmente, a canção "França" é uma faixa colaborativa romântica que ganhou vozes de Juliette, L7nnon, Xamã e Welisson com produção musical de Papatinho no projeto Papassessions.

Nos bastidores do evento, Juliette atendeu dezenas de fãs em uma sessão de fotos. No mesmo festival, se apresentaram Rayane Fortes, banda Melim e a cantora Giselle Café.

Fãs de diferentes estados acompanharam show

Legenda: Pernambucactos e os "Cactos de SP" foram grupos presentes no evento Foto: João Lima Neto/SVM

As pernambucanas Vânia Bezerra, 38, e Lilian Vasconcelos, 37, acompanharam o décimo show da cantora. Juntas, desde que Juliette começou a realizar eventos, as amigas assistiram apresentações da paraibana em Caruaru, Campina Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros municípios. "Somos cactus raiz!", comentaram as duas.

Lilian Vasconcelos Fã de Juliette Ela é uma pessoa maravilhosa. Muito humana. Só faz aumentar o nosso amor ainda mais em cada show

Legenda: Fã Natália Ester Bezerra, grávida de cinco meses, levou até uma boneca de Juliette ao evento Foto: João Lima Neto/SVM

Daniela de Sousa Turibio, 41, veio de São Paulo para Fortaleza acompanhar o show da cantora paraibana. Após o anúncio da apresentação de Juliette em Fortaleza, ela pediu férias do trabalho para poder curtir a festa.

"A gente vem fazendo amizade por onde passa. Quando a gente viaja ficamos uma na casa da outra. Ela nos ensinou a compartilhar", declarou Daniela Sousa.