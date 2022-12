Juliette aproveita tarde de sol antes de show em Fortaleza neste sábado (17)

A cantora e campeã do BBB 21, Juliette Freire, aproveitou a tarde em Fortaleza neste sábado (17), horas antes de subir ao palco em um festival na Capital. Ao lado dos amigos, a artista registrou diversos momentos divertidos que, em seguida, compartilhou no Instagram.

Nas imagens, a cantora apareceu retocando o bronze, de biquíni, em uma espreguiçadeira, e ainda curtiu a piscina do hotel onde está hospedada.

Mais cedo, no início da manhã, Juliette compartilhou com os seguidores as imagens do café da manhã do hotel de luxo, quando elogiou a tapioca do local.

Segundo a revista Marie Claire, o quarto onde a cantora paraibana está hospedada possui 58,56 m2, dois banheiros e uma banheira de hidromassagem com cromoterapia, com vista privilegiada para o mar. O local tem diárias de até R$ 3 mil.

