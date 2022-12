Show de Maiara e Maraísa é interrompido após tiroteio entre policiais

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa interrompeu um show na cidade de Juara, no Mato Grosso, na noite de sexta-feira (16), logo após o início de um tiroteio entre policiais no local. Aos 30 minutos de apresentação, o tumulto se iniciou e ocasionou a saída das irmãs do palco.

Em nota, divulgada pelo portal Splach, do UOL, a assessoria da dupla deu detalhes sobre o caso. "A apresentação de Maiara & Maraisa na cidade de Juara/MT teve de ser interrompida com apenas 30 minutos de show, motivada por um tiroteio, que segundo fontes locais, trata-se de dois policiais militares", revelou o comunicado.

Detalhes do caso

As duas não chegaram a se manifestar sobre o assunto nas redes sociais, mas reforçaram em nota que repudiam qualquer tipo de violência.

Até o momento, não foi informado o local exato do tiroteio e nem se sabe se ele foi dentro ou fora da casa de shows onde as duas cantavam. A Saga Produções, responsável pelo evento, não se manifestou.

Leia a nota de Maiara e Maraísa:

Na noite desta sexta-feira, 16, a apresentação de Maiara & Maraísa na cidade de Juara/MT teve de ser interrompida com apenas 30 minutos de show, motivada por um tiroteio, que segundo fontes locais, trata-se de dois policiais militares. Ainda não temos notícias sobre vítimas. Maiara & Maraisa engrossam o coro de repúdio à violência.

