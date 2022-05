Conheça Welisson, cearense destaque do trap contratado por produtor de nomes como Anitta e Ludmilla

De Fortaleza, precisamente do bairro Aerolândia, um nome do trap cresce nos aplicativos de streaming de música. Francisco Welisson Marques Cordeiro, 19, de nome artístico Welisson, já atingiu a marca de 200 mil ouvintes mensais no Spotify.

O som do cearense atraiu até o olhar do produtor musical Papatinho — um dos responsáveis por reunir as cariocas Anitta e Ludmilla com o rapper Snoop Dogg no hit “Onda Diferente”.

Veja entrevista:

Welisson é “cabra da peste”, assim como no título que nomeia uma das principais faixas assinadas por ele. O olhar de Papatinho pelo cearense rendeu até contrato com o selo Papatunes. Nos próximos meses, pelo menos seis lançamentos estão previstos no cronograma do cantor.

Primeiro contato com o trap

O despertar do cearense pelo trap, som derivado do rap, nasceu por influência dos primos. Como bom cearense, ele não nega o fato de ter, inicialmente, os ouvidos voltado ao forró.

Welisson Cantor de trap Meu primeiro contato com a música, de escutar, foi com o forró. Querendo ou não, em Fortaleza, pra onde você vai, como em pontos turísticos, você escuta forró, gostando ou não

Com os familiares, o jovem cearense tomou gosto por nomes como Sabotage, Tribo da Periferia, Hungria, entre outros. “Quando comecei ter mais curiosidade sobre isso, eu me questionava se era só uma pessoa que fazia todo aquele som. Aos 13 a 15 anos, busquei mais informações”.

Primeiras batalhas na música

Legenda: Welisson ao lado de Papatinho Foto: Reprodução/Instagram

O mercado musical aponta o nascimento do trap na década de 1990 — no sul dos Estados Unidos, em Atlanta. O som original é caracterizado por conteúdo agressivo e incorpora bumbos sub-baixo, em tempo duplo, triplo e outros mais rápidos de divisão chimbais, além de sintetizadores de som.

A partir deste histórico do gênero musical é possível pontuar a língua inglesa como primeiro obstáculo a ser enfrentando por Welisson ainda na adolescência.

Welisson Cantor de trap Fui me aperfeiçoando, não tinha muito conteúdo em português, era mais inglês. Pegava as letras e traduzia. Quando não conseguia passar para o português tentava reproduzir do mesmo jeito. Comecei a me gravar pelo celular e passar aquilo para o computador. No trap tem esse costume de ser underground. De começar sozinho, você ser independente, fazer as próprias coisas, sem ajuda de ninguém. Ao contrário de outros gêneros

Repercussão do trabalho

Legenda: Welisson ao lado de L7nnon Foto: Reprodução/Instagram

Em Fortaleza, Welisson já realizou apresentações em espaços como Barongue, Beach Prime, Santa Praia, além de eventos como a Taças das Favelas e o Réveillon Sensações.

Em 2021, na capital cearense, ele chegou a abrir um show do rapper L7nnon. Em junho deste ano, ele também participa, como uma das atrações, de um evento do cantor Matuê.

Welisson Cantor de trap Foi uma virada de chave muito rapida para mim. Um dia fui dormir com 640 seguidores. No outro dia, acordei com mais de 100 mil. Foi uma virada de chave muito louca. Durante a pandemia minha vida mudou completamente

Cearense já conta com pedidos de shows de várias regiões do país, mas primeiro quer finalizar um projeto de show diferente do que ele já realiza para percorrer país.