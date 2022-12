Letícia Maia, jovem 'recrutada' pela suposta guru Kat Torres, retorna ao Brasil

A jovem Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, recrutada aos Estados Unidos pela autodeclarada guru espiritual e bruxa Katiuscia Torres, a Kat Torres, retornou ao Brasil nesta semana. Ela passou oito meses no exterior sem contato com a família, e chegou a ser presa com Kat e Desirrê Freitas ao tentar cruzar a fronteira do Canadá.

De acordo com O Globo, a jovem retornou à casa da família em Perdões (MG). Elenize Maia Alvarenga relata que a família fará uma viagem de fim de ano para tentar se reconectar com Letícia, mas não deu maiores detalhes, pois há um processo correndo em sigilo.

O advogado da família, Luiz Henrique Fernandes, disse que Letícia foi uma das vítimas de Kat Torres, suspeita de tráfico de pessoas, promoção à prostituição e extorsão.

"O processo corre em segredo de justiça e infelizmente não posso passar maiores detalhes. Mas posso adiantar que ela foi vítima, igual a várias outras mulheres. Posso dizer, também, que ela já está bem mais centrada", pontuou a defesa.

Letícia, Desirrê — outra jovem que estaria sendo forçada a ficar nos EUA pela guru — e Kat foram deportadas ao Brasil após serem flagradas com documentação irregular.

Prisão de Kat Torres

Kat teve ordem de prisão decretada no Brasil pela 5ª Vara Federal de São Paulo. O pedido usou como base o artigo 149 da lei 2.848, tratando do crime de submissão de pessoas em condições análogas à escravidão.

No dia 19 de novembro, ela deu entrada no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais.

Além do pedido de prisão, a Justiça pediu quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos da influenciadora, junto da apreensão de aparelhos e documento que estivessem sob posse dela.

