Dentista morre ao cair de sacada durante festa em Itatiba, São Paulo

Uma dentista de 47 anos morreu após cair da sacada de uma casa em Itatiba, no interior de São Paulo, na noite do último domingo (18). As informações do g1.

Segundo o boletim de ocorrência, Cristiane Puglia comemorava o aniversário de um amigo no local, quando apoiou as costas no parapeito do deck, e ele quebrou.

Cristiane caiu de uma altura de aproximadamente seis metros. O resgate foi acionado e a vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Mau estado de conservação

Ainda segundo depoimento no BO, o deck de onde Cristiane caiu era de madeira e apresentava mau estado de conservação. O caso foi registrado na delegacia de Itatiba.