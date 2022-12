Incêndio libera fumaça tóxica e interdita rodovia em Santa Catarina; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma transportadora, nesta terça-feira (20), às margens da BR-101, entre as cidades de Penha e Navegantes, em Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atende a ocorrência, a fumaça é tóxica. As informações são do g1.

Conforme os socorristas, "informações iniciais dão conta de que se trata de produto químico que não poderia entrar em contato com água". Por causa do risco e da baixa visibilidade, a pista foi interditada nos dois sentidos.

Recomendação é evitar o local

Até as 10h desta sexta, não havia confirmação sobre o que pode ter causado o fogo. A orientação é de que os moradores evitem se aproximar do local.

Especialistas em operações com produtos tóxicos estão se deslocando para o lugar. Não há informações sobre feridos.