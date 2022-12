Assaltante leva 'voadora' de funcionário durante roubo em Praia Grande, no litoral de SP

O funcionário de uma sorveteria em Praia Grande, no litoral de São Paulo, deu uma "voadora" em um assaltante, que tentava levar o celular de duas clientes do estabelecimento. As imagens do momento foram gravadas pelas câmeras de segurança do local e mostram os dois homens apontando uma arma na direção das duas mulheres.

O caso ocorreu no bairro Jardim Real e foi registrado como roubo na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande. Apesar da reação inicial, os dois homens ainda sacaram uma arma contra as vítimas e acabaram levando os pertences.

Veja o vídeo:

As imagens mostram a chegada de dois homens em uma moto, enquanto um deles desce do veículo para pegar um celular na mesa das vítimas. Esse é o momento em que uma delas se levanta para golpear o homem com uma cadeira.

Após isso, um funcionário surge da sorveteria e chuta o assaltante, que cai no chão em seguida. A ação se encerra quando o outro assaltante saca a arma e assusta as vítimas, resultando na fuga.

Segundo informações do portal g1, que obteve acesso às investigações policiais, os homens ainda não foram identificados.