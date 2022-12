Defesa de Kat Torres nega acusações e diz que ex-modelo está abalada

A defesa da ex-modelo e autodeclarada guru Katiuscia Torres Soares, conhecida como Kat Torres, negou as acusações feitas contra ela e disse que a mulher está 'abalada'. Ela foi presa no Brasil em 18 de novembro, suspeita de manter pessoas em condições análogas à escravidão nos EUA.

Em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta quarta-feira (30), o advogado Rodrigo Alves da Silva Menezes definiu as denúncias como infundadas. Ela afirmou que Kat foi presa nos Estados Unidos, em 2 de novembro, porque seu visto estava vencido.

"Kat Torres somente foi deportada dos EUA em face do vencimento de seu visto, nada mais. As acusações contra ela são infundadas e minha cliente jamais praticou os crimes pelos quais está sendo acusada. A informação de que ela pudesse submeter pessoa à condição análoga à escravidão, bem como exploração sexual de brasileiras nos EUA, não procede e isto será comprovado ao longo da instrução processual", afirmou Rodrigo.

O advogado disse que estão sendo providenciados laudos médicos para avaliar a saúde mental e uma suposta gravidez de Kat. Após o cumprimento do mandado de prisão, a defensora pública federal designada para defender Kat pediu que ela alegasse estar grávida e com problemas psiquiátricos, mas não há confirmação desse quadro.

"Ela já esteve grávida uma vez e perdeu o filho, por se tratar de gravidez complexa e de risco. Já pedi a submissão a testes mais precisos para confirmação", disse o advogado ao O Globo.

Kat é suspeita de tentar criar uma seita religiosa. Pelo menos 16 mulheres, dois homens e duas crianças teriam relatados crimes relacionados a ex-modelo. Tráfico de pessoas, charlatanismo, extorsão religiosa, estelionato religioso e calúnia são algumas das acusações.

Apesar de Kat Torres estar muito abalada com a prisão em si, está confiante de que, por não haver praticado nenhum daqueles crimes apontados pelo MPF, terá a oportunidade de esclarecer os fatos de maneira escorreita, e a verdade será trazida no bojo do processo judicial

O caso de Kat Torres ficou conhecido após as famílias das brasileiras Letícia Maia Alvarenga e Desirré Freitas se preocuparem com o sumiço das jovens nos Estados Unidos após elas se envolverem com a influenciadora. Kat Torres se autodenomina "bruxa" e publicava vídeos mostrando as jovens aparentemente drogadas.

O suposto desaparecimento das brasileiras mobilizou diversos internautas. Familiares e amigos de Letícia afirmaram que ela deixou o País para trabalhar como au pair, ou babá, na casa de Kat Torres. Um perfil dela foi encontrado em um site de prostituição.