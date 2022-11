Kat Torres tem prisão preventiva ordenada por promover trabalho análogo à escravidão nos EUA

A ex-modelo e autodeclarada guru digital Katiuscia Torres Soares, conhecida como Kat Torres teve prisão preventiva ordenada pela justiça brasileira e foi deportada ao Brasil. A blogueira é acusada de expor pessoas a condições análogas à escravidão nos Estados Unidos.

A 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo expediu o mandado de prisão enquadrando Kat no artigo 149 do Código Penal brasileiro, que prevê de 2 a 8 anos de reclusão e multa por cada crime cometido. Além da prisão preventiva, a Justiça Federal expediu um mandado de busca e apreensão contra a ex-modelo e determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de aparelhos pertencentes a ela.

O caso de Kat Torres ficou conhecido após as famílias das brasileiras Letícia Maia Alvarenga e Desirré Freitas se preocuparem com o sumiço das jovens nos Estados Unidos após elas se envolverem com a influenciadora. Kat Torres se autodenomina "bruxa" e publicava vídeos mostrando as jovens aparentemente drogadas.

Investigação

De acordo com apuração do O Globo, Kat Torres já está no Brasil a disposição da Justiça. As investigações sobre a influenciadora estão sob sigilo, a cargo da Polícia Federal e acompanhadas pelo Ministério Público Federal de SP.

Na última semana, supostas vítimas da blogueira foram escutadas por videoconferência e falaram em extorsão, charlatanismo, prostituição forçada, entre outros possíveis crimes, que teriam atraído muitas mulheres do Brasil para visitarem ou até morarem com ela nos EUA.

Kat, Letícia e Desireé estavam detidas já há duas semanas nos Estados Unidos após terem tentado entrar no Canadá com documentação irregular. Katiuscia estava, até então, na cadeia de Cumberland, em Maine. Letícia e Desireé foram transferidas para a prisão da Polícia de Imigração (ICE), Stewart Detention Center, no estado da Georgia, onde ainda estão sob custódia.