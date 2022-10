Brasileiras 'somem' nos EUA após trabalho com influencer Kat Torres; família suspeita de seita

Circula nas redes sociais a história de duas mulheres brasileiras que supostamente estariam sendo mantidas em cativeiro nos Estados Unidos por uma 'guru' chamada Katiuscia Torres, mais conhecida como Kat Torres ou 'Kate a Luz'.

Segundo relatos publicados por amigos e familiares de Letícia Maia Alvarenga, 21, uma das "desaparecidas", a brasileira deixou o País para trabalhar como aur pair, ou babá, na casa de Kat, e teria cortado o contato com a família há meses. Até o caso ganhar repercussão, notícias da garota eram compartilhadas exclusivamente por Kat em suas redes sociais.

Além disso, fotos de Letícia e de Desirré Freitas, a outra "sumida", teriam sido encontradas em sites de prostituição americanos, o que levantou a suspeita de que a dupla estaria sendo vítima de tráfico humano, prostituição ou uma seita.

"Como tudo que acontece na internet toma proporções enormes, com este caso não seria diferente. A visibilidade é importante, mas a nossa maior preocupação é a integridade física das meninas, e que a falsa guru seja devidamente responsabilizada para não fazer novas vítimas", escreveram os administradores do perfil 'Searching Desirré' no Instagram.

Familiares e amigos de Desirré criaram página nas redes sociais para tentar encontrá-la.

Na publicação, eles destacaram ainda que, diferentemente de Letícia, que passou a fazer postagens, ainda que "anormais", em suas redes sociais, nos últimos dias, Desirré não aparece publicamente desde o dia 19 de setembro. "A falsa guru nem se deu ao trabalho de tentar provar que ela está bem", disseram.

Três dias atrás, o pai de Letícia, Cleider Castro Alvarenga, escreveu no Instagram que a última notícia que teve da filha foi que ela estava trabalhando para Kat em Leander, no Texas, como assistente da coach espiritual. "Por favor, estamos desesperados, não temos contato com ela desde 04/2022, se alguém tiver alguma notícia nos avise".

Itamaraty

Em nota enviada ao Metrópoles, o Itamaraty afirmou estar a par da situação, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Houston, e que tem mantido contato com as autoridades policiais norte-americanas que investigam o caso.

"Aquela repartição consular permanece à disposição para prestar a assistência cabível às nacionais brasileiras e a seus familiares, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local", disse o órgão.

'Versão' de Letícia

Em seu perfil no Instagram, que já acumula 27 mil seguidores, Letícia tem se manifestado também há três dias sobre o assunto. Antes disso, a última postagem dela na rede social havia sido em fevereiro de 2019.

Nos textos, a brasileira diz que a relação com os pais era "abusiva" desde a infância, revela ter sido abusada pelo pai e alega que Kat "foi a única pessoa boa" em sua vida. "Ela [Kat] me mostrou como a gente cria a nossa própria vida e o quanto cada um é especial, ela me fez enxergar em mim o que ninguém nunca me deixou enxergar e eu vou sempre defender ela", afirmou.

Print de uma postagem de Letícia nas redes sociais.

Continuação de postagem de Letícia nas redes sociais.

Nos 'Stories', na tarde desta segunda (17), Letícia ironizou as buscas da família e disse que concedeu entrevista à Record TV. "Gente, direto do cativeiro, acabei de dar uma entrevista pra Record". Ela também usou o espaço para fazer propaganda das "bruxarias" que eram vendidas por Kat. "Já que tiraram o Instagram da Kat do ar, eu vou começar a vender as bruxarias pra vocês. Pra quem quer amor, dinheiro, viagem, a vida perfeita", anunciou.

Yasmin Brunet tentou ajudar

Letícia e Kat fizeram uma transmissão ao vivo para comentar o caso. Segundo o Metrópoles, a modelo Yasmin Brunet, que acompanhava a live, pediu para que Letícia exibisse o quarto onde estava para provar que estava em um lugar seguro.

A brasileira, contudo, não atendeu ao pedido e acusou Yasmin de "passar pano" para seu pai, supostamente seu abusador.

Kat também não gostou da intervenção de Yasmin. Nos próprios 'Stories', antes de ter a conta desativada, a influenciadora postou uma foto da modelo com uma série de xingamentos e ameaças. "Sua p*ta desgraçada, vai ter uma maldição e magia negra especialmente com seu nome hoje, eu e Letícia vamos fazer", escreveu.

