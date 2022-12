Thiago Rodrigues ficou deitado por quase 30 minutos após queda, diz testemunha em depoimento

O taxista responsável por levar o ator Thiago Rodrigues até a residência dele, na Estrada do Joá, no Rio de Janeiro, prestou depoimento na 15° Delegacia Policial (Gávea). O motorista, que chegou na Praça Santos Dumont às 5h50 do dia 11 de dezembro, detalhou que o artista ficou deitado por aproximadamente 30 minutos até os feirantes começarem a chegar.

Após câmeras de segurança registrarem que o ator levou uma queda, a investigação policial descartou a possibilidade dele ter se envolvido em briga ou sofrido um assalto. O caso deve ser relatado como fato atípico e arquivado.

O motorista ainda detalhou que duas ou três pessoas se aproximaram de Thiago e, quando ele se levantou, conseguiu identificar que se tratava de um rapaz branco, utilizando um boné e uma mochila nas costas.

Foi o ator que abordou o taxista, pedindo para ele levá-lo para casa. No táxi, ele chegou a reclamar da cabeça sangrando e a mostrar a mão com o sangue. O motorista, que temia ser assaltado, apenas orientou o passageiro a ir fazer um curativo em hospital.

Às 6h52, chegaram na residência de Thiago. O ator pediu para o taxista escrever o número do telefone em papel, porque depois iria transferir, por pix, o valor de R$ 30,65 pela corrida. Porém, encontrou o cartão e fechou a conta.

Suspeita inicial de agressão

No último dia 11, após participar de uma festa no Jockey Clube e ser expulso da área VIP por ter se envolvido em uma briga, Thiago Rodrigues foi encontrado por dois feirantes na Praça Santos Dumont, na Gávea, desacordado. Ele foi levado a um hospital, onde foi confirmado um ferimento profundo na cabeça do artista. Na lesão, ele perdeu parte do couro cabeludo.

Legenda: Imagem do ator sendo atendido na unidade hospitalar após agressão Foto: Arquivo pessoal

Na ocasião, ele alegou que foi espancado, mas ao longo da semana outras hipóteses foram levantadas, como briga, roubo ou queda.

Apesar de alegar que teria sido assaltado, apenas o celular de Thiago Rodrigues desapareceu. O ator foi encontrado com uma mochila, cordão e uma carteira.

Polícia descarta assalto ou agressão

No entanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou a possibilidade de que ele tenha sido assaltado. Imagens divulgadas pela RecordTV mostraram o ator caindo após se apoiar em uma barraca de feira, na Praça Santos Dumont, no bairro da Gávea, no Rio.

“Posso afirmar que é ele sentado em uma barraca de feira e, de repente, ele tomba para frente e cai", disse a delegada do caso, Bianca Lima, à reportagem. "Ele afirmou ter saído do evento com uma amiga. Essa amiga teria falado: 'olha Thiago, eu deixei você naquele lugar e você estava bem'. Isso já era 5h40. Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: 'eu não me recordo do que aconteceu'”, detalhou.