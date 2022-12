Caso Thiago Rodrigues: Polícia investiga possibilidade de briga ou de queda acidental

A Polícia Civil não descarta a possibilidade de que o ator Thiago Rodrigues tenha se envolvido em uma briga ou sofreu uma queda acidental. O artista relatou ter sido vítima de um assalto e espancado por pelo menos cinco homens no último sábado (10), na Gávea, bairro do Rio de Janeiro. A corporação solicitou que ele passe por um exame de corpo de delito.

No dia do incidente, o ator esteve em um evento no Jockey Club, estabelecimento próximo ao local onde ele foi encontrado na manhã de domingo (11). As investigações apontaram que ele teria se envolvido em uma briga na área vip do local. O segurança responsável por separar a discussão prestou depoimento na delegacia. As informações são do portal Uol.

Conforme informações da Polícia Civil à publicação, a organização do hipódromo disponibilizou as imagens do circuito interno para a autoridade, que deve analisar o material para descobrir a ondem cronológica dos fatos. As gravações das câmeras de seguranças do entorno do empreendimento, entre às 5h40 e 7h — horário em que ele foi encontrado desacordado —, também foram solicitadas e devem auxiliar as apurações.

Apesar de alegar ter sido assaltado, somente o celular de Rodrigues desapareceu. Na ocasião, ele foi encontrado com a mochila, o cordão e uma carteira.

Ainda conforme o portal, há outros depoimentos sobre o caso que devem ser colhidos ao longo dos próximos dias, como os dos funcionários do hospital onde o artista foi atendido, que fica próximo ao local do incidente.

Ator não tem certeza se foi assaltado

Após prestar depoimento na 15ª DP, nessa terça-feira (13), Thiago disse não ter certeza se foi realmente assaltado. "Olha, pode ter sido lesão corporal, pode ter sido muita coisa… Porque, na verdade, quando foi dito 5 pessoas, 5 assaltantes, foi dito, na verdade, a sensação de apanhar de cinco pessoas. Então, as conversas vão andando, isso vai virando uma verdade, não tenho como comandar o que as pessoas dizem ou deixam de dizer", declarou à imprensa.

O ator sofreu um grave ferimento na região da cabeça e precisou passar por uma sutura, além de sofrer escoriações nas mãos.

"Devido ao tipo de lesão que foi, me lembro de muito pouco. Então, agora, é aguardar as investigações. Estou um pouco machucado, mas agora é recuperar para pode voltar a fazer meu trabalho, que é o que eu mais gosto", disse ao deixar a delegacia.

