Ator Thiago Rodrigues diz não ter certeza de assalto após depor à polícia

O ator Thiago Rodrigues, espancado no último sábado (10), afirmou não ter certeza de que foi vítima de assalto. Ele prestou depoimento nesta terça-feira (13) na 15ª Delegacia Policial (DP), na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro e na saída deu declarações à imprensa.

"Olha, pode ter sido lesão corporal, pode ter sido muita coisa… Porque na verdade quando foi dito 5 pessoas, 5 assaltantes, foi dito, na verdade, a sensação de apanhar de 5 pessoas. Então, as conversas vão andando, isso vai virando uma verdade, não tenho como comandar o que as pessoas dizem ou deixam de dizer", comentou Rodrigues.

De acordo com o Metrópoles, ele disse que "lembra de muito pouco" por conta da extensão dos ferimentos — ele foi encontrado desacordado na Praça Santos Dumont —.

"[...] Agora é aguardar mesmo as investigações. A doutora Bianca [Rodrigues, delegada] foi muito gentil, a equipe toda foi. A gente não sabe exatamente, muita coisa foi divulgada sem ser exatamente aquilo… muitas interpretações".

Apesar da extensão dos machucados, o ator contou que já se sente pronto para voltar a trabalhar: "Um pouco machucado, mas recuperado pra fazer meu trabalho", garantiu.

Violência

Thiago Rodrigues foi espancado após sair de uma festa na Gávea, na noite do sábado (10). Ele ficou desacordado e só foi encontrado na manhã do domingo na Praça Santos Dumont, onde ficou sob os cuidados de uma senhora.

De acordo com a empresária do ator, Maria Moraes, ele atravessou a rua para pegar um táxi e foi abordado. Ela disse que ele foi assaltado, pois o celular havia sido levado, mas que Thiago só entendeu "quando já estava apanhando e no chão".

Legenda: Imagem do ator sendo atendido na unidade hospitalar após agressão Foto: Arquivo pessoal

Com muitos machucados, o artista foi encaminhado e atendido no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Segundo Maria Moraes, a agressão fez com que ele perdesse parte do couro cabeludo.

Na unidade hospitalar, ele fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado