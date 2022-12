Festa de irmã de Neymar tem presença de Antony e João Gomes em SP

Após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, jogadores da Seleção Brasileira chegaram ao Brasil e estão aproveitando o tempo livre para se reunir. De acordo com o portal Extra, uma festa em sigilo, com proibição do uso de celular, aconteceu na madrugada desta terça-feira (13) na mansão de Rafaella Santos, irmã de Neymar, em São Paulo.

A comemoração, a princípio, deveria ocorrer em segredo, mas a informação acabou vazando. Um internauta registrou o jogador Antony chegando ao local acompanhado de um amigo. O cantor João Gomes e o funkeiro Livinho também foram vistos na mansão pela manhã.

Convidadas vazam informações de festa

Há rumores de que outros jogadores do Brasil marcaram presença na festa privada, mas não foram filmados. Modelos e influenciadoras também integraram a lista de convidadas.

Uma delas relatou que saiu da "casa do menino Ney" às 5h30 da manhã e desobedeceu a ordem de não usar aparelho celular. "Foi muito bom, só que sem celular", disse ela, que ainda publicou vídeos ao lado de outras mulheres saindo da festa, já no amanhecer do dia.

A mansão da irmã de Neymar fica em um condomínio de luxo em Alphaville. O jogador costuma usar o local para realizar festas e receber convidados quando está em São Paulo.