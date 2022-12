Antony é visto com suposto affair que teria motivado traição do jogador em SP

Jogador da seleção brasileira, Antony foi visto em um passeio em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, neste domingo (11). Ele estava acompanhado da Dj Gabi Cavallin, tida como pivô da separação entre ele e a ex-mulher.

O atleta voltou recentemente da Copa do Mundo do Catar após a eliminação do Brasil e, durante o passeio no shopping, chegou a tirar fotos com fãs. O romance entre ele e a dj tornou-se público quando ele ainda era casado.

O jogador da seleção chegou a engravidar Gabi. No entanto, ela perdeu o bebê por problemas de saúde. Ainda durante esse processo, ele se envolvou com outra mulher, a bancária Ingrid Lana.