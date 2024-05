Alguém foi eliminado da Dança dos Famosos hoje, domingo (12)? Veja classificação

Bárbara Reis, Tati Machado, Klara Castanho, Talitha Morete, MC Daniel, Amaury Lorenzo e Henri Castelli se apresentaram neste domingo (12) na Dança dos Famosos. No Dia das Mães, as personalidades tiveram como torcidas suas figuras maternas no sofá do Domingão.

MC Daniel emocionou o público ao chamar a mãe de MC Kevin, que morreu em 2021, para sentar ao lado de Daniela Amorim., mãe do cantor O funkeiro e a jornalista Tati Machado foram os destaques da noite e vão direto para a próxima fase.

A apresentação de Tati Machado encerrou a noite e foi aplaudida de pé pela plateia. Os demais participantes aguardam a repescagem.

Veja pontuação dos vencedores

Tati Machado - 170,1

MC Daniel - 168,3

Veja ordem das apresentações