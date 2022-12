Antony e ex-mulher deixam de se seguir após jogador ser visto com suposta ex-amante

Antony, jogador da seleção brasileira, e a ex-mulher, Rosilenny Batista, deixaram de se seguir no Instagram. Mesmo após a separação, os dois continuavam interagindo. No entanto, depois que o atleta foi flagrado com a DJ Gabi Cavallin, pivô do fim do casamento, a situação parece ter se complicado.

O jogador voltou ao país após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Então, Antony chegou a São Paulo, onde ele foi visto com a DJ. Os dois passearam em um shopping de Presidente Prudente.

A ex-mulher esteve no Catar com o filho do casal, para acompanhar o jogo contra a Croácia. Ela esteve ao lado da ex-cunhada Emily Santos e da ex-sogra, Cremilda Prudêncio.

Rosilenny divulgou várias fotos dos momentos em família. Ela, no entanto, já não tinha mais fotos com o jogador em seu perfil.

O romance entre ele e Gabi tornou-se público quando ele ainda era casado, em junho deste ano. O jogador da seleção chegou a engravidar Gabi. No entanto, ela perdeu o bebê por problemas de saúde. Ainda durante esse processo, ele se envolvou com outra mulher, a bancária Ingrid Lana.

