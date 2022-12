Suposto terceiro affair de Antony diz que jogador era solteiro quando o conheceu: 'não sou amante'

A bancária Ingrid Lana conheceu o jogador através das redes sociais em fevereiro deste ano. Após um período de conversas, ela foi passar um tempo na casa do jogador em Manchester, na Inglaterra. Ela teria procurado o jogador quando soube que ele tinha se reconciliado com Gabi, entretanto ele garantiu estar solteiro.

Legenda: Ingrid em Manchester Foto: Reprodução/ Instagram

Em relato de uma amiga de Ingrid a história não teria começado assim.

INÍCIO DIFERENTE

Segundo uma amiga de Ingrid, os dois já se conheciam, por conta da proximidade da casa em que ela vivia com a casa dos pais de Antony, e que seu irmão, Emerson, desejava sair com a bancária. "Ele e a Ingrid se conheciam já, porque ela mora perto da família deles, na região de Santo Amaro. O Emerson sempre quis sair com ela, e Antony sabia. Mas foi atrás da mina do mesmo jeito".

Ingrid chegou a ir duas vezes na Europa, chegando a passar quase um mês na casa do jogador em cada uma delas. "Se ele tivesse alguém, uma mulher iria aparecer na casa, eu acho. Nem a DJ nem a ex. Agora estão lá no instagram dela xingando e ameaçando", relata a amiga.

ENTENDA TRIÂNGULO AMOROSO ENVOLVENDO ANTONY

Rosilenny Batista, esposa do jogador

Estavam juntos há cinco anos e tiveram um filho juntos de três anos de idade. A esposa do jogador tirou o nome de Antony de suas biografias nas redes sociais. No lugar dela foi colocada uma frase de Henry Ford dizendo, “o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência”.

DJ Gabi Cavallin

Antony chegou a negar o relacionamento com a "pivô central" do término do casal. Contudo, a própria DJ chegou a confirmar o affair. "Se tivesse aceitado o fim não teria chegado a esse ponto. Sabia que ele estava comigo e que ele queria ficar comigo, e quis continuar com ele mesmo assim”, disse ela em entrevista ao Metrópoles em junho deste ano.

A DJ chegou a ter um filho com o jogador, infelizmente o filho, que se chamaria Lucca Matteo, faleceu ainda na barriga da mãe com quatro meses de gestação.

Foto: Reprodução/ Instagram

"Achei que eu já sabia o que era dor, mas eu não sabia não, só descobri quando tive que te dar adeus ontem, filho. Eu tentei, mesmo correndo risco de vida eu disse pra darem prioridade pra você! Não me importei comigo em nenhum momento. Mas Deus quis assim. A gente nunca acha que vai estar dentro da estatística de '1 em 1 milhão', mas dessa vez, estávamos", lamentou ela.

Após ter o conhecimento da relação com a Ingrid e de alguns prints vazados em grupos de WhatsApp, Gabi assistiu ao jogo do Brasil, desta última sexta (2), contra Camarões em uma clínica de repouso.

Foto: Reprodução/ Instagram

"O sufoco pra a TV funcionar na clínica de repouso, mas sempre na torcida". Depois, publicou uma frase biblica e completou: "Isso basta".

Ingrid Lana

A bancária, de 32 anos, garante que foi pega de suspresa nessa história, "eu não sabia de nada. Quando ficamos juntos, ele era livre e solteiro. Eu também. Então, não sou amante de ninguém. Mas depois de tudo isso, eu que não quero mais nada com ele. Melhor manter só amizade", limita-se a dizer.

Ela teria cobrado satisfação do camisa 19 através de um aplicativo de mensagens, gerando uma briga. Na volta para o Brasil, Antony e Ingrid mantiveram contato, mas não voltaram a se ver.