Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Copa do Mundo 2026: vazam imagens da nova camisa do Brasil inspirada no Tri de 1970

Uniforme será apresentado em março de 2026 durante amistoso

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:32)
Jogada
Legenda: Camisa da Seleção Brasileira para 2026.
Foto: Foto: Reprodução/FootyHeadlines

Imagens do uniforme que a Seleção Brasileira vai usar na Copa do Mundo de 2026 foram vazadas pelo site "FootyHeadlines". O portal especializado publicou o conteúdo nesta quarta-feira (26). O uniforme, que é quase todo amarelo e tem detalhes em verde, será a primeira opção do time comandado por Carlo Ancelotti. 

De acordo com o site, o uniforme é inspirado no de 1970, quando a Canarinho conquistou o Tri mundial no México. A gola aparece em um verde puxado para o azul. A mesma tonalidade também surge nas laterais da camisa, que conta ainda com detalhes texturizados por toda a peça. Os shorts que serão usados como opção principal ainda não foram revelados.

O uniforme será apresentado oficialmente em março e fará sua primeira aparição no amistoso contra a França. Já a camisa azul — que teve fotos vazadas neste mês — passará a ser utilizada no duelo com a Croácia, também em março. Ambos os rivais contam com o mesmo fornecedor de material esportivo da CBF e também estrearão novas peças nesses compromissos.

O segundo uniforme virá em um tom mais escuro do que o habitual e trará a marca especial de Michael Jordan, linha diferenciada desenvolvida pela Nike para algumas seleções. A camisa azul entrou no lugar da proposta inicial de um modelo vermelho, mantendo o design e alterando apenas a cor.

camisa
Legenda: Camisa da Seleção Brasileira para 2026.
Foto: Foto: Reprodução/FootyHeadlines

Veja também

teaser image
Jogada

Em amistoso, Brasil empata com a Tunísia em último jogo do ano

teaser image
Vladimir Marques

Fifa divulga potes do sorteio da Copa do Mundo 2026 com Brasil cabeça de chave; veja análise

Assuntos Relacionados
camisa

Jogada

Copa do Mundo 2026: vazam imagens da nova camisa do Brasil inspirada no Tri de 1970

Uniforme será apresentado em março de 2026 durante amistoso

Redação Há 46 minutos
jogador

Jogada

Gastón Ávila explica crescimento do Fortaleza no Brasileirão e projeta duelo com o Atlético-MG

Equipe fará dois jogos em casa nas próximas rodadas

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores garantidos contra o Cruzeiro

O jogo acontece no sábado (29), às 21h no Castelão

Redação Há 2 horas

Jogada

Fortaleza divulga parcial de ingressos contra o Atlético/MG com mais de 29 mil torcedores

Tricolor de Aço recebe o Galo no Castelão no próximo domingo (30)

Redação Há 2 horas
jogador

Jogada

Pedro Henrique faz tratamento no Ceará após desconforto na coxa

Jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo contra o Bragantino

Crisneive Silveira 27 de Novembro de 2025
Foto de João Paulo Silva Presidente do Ceará escreve carta à torcida e pede apoio: 'milhares de alvinegros por mais 3 pontos'

Jogada

Presidente do Ceará escreve carta à torcida e pede apoio: 'milhares de alvinegros por mais 3 pontos'

Vovô tem partida decisiva contra o Cruzeiro neste sábado (29) e conta com o apoio do torcedor

Ian Laurindo* 27 de Novembro de 2025