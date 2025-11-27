Copa do Mundo 2026: vazam imagens da nova camisa do Brasil inspirada no Tri de 1970

Imagens do uniforme que a Seleção Brasileira vai usar na Copa do Mundo de 2026 foram vazadas pelo site "FootyHeadlines". O portal especializado publicou o conteúdo nesta quarta-feira (26). O uniforme, que é quase todo amarelo e tem detalhes em verde, será a primeira opção do time comandado por Carlo Ancelotti.

De acordo com o site, o uniforme é inspirado no de 1970, quando a Canarinho conquistou o Tri mundial no México. A gola aparece em um verde puxado para o azul. A mesma tonalidade também surge nas laterais da camisa, que conta ainda com detalhes texturizados por toda a peça. Os shorts que serão usados como opção principal ainda não foram revelados.

O uniforme será apresentado oficialmente em março e fará sua primeira aparição no amistoso contra a França. Já a camisa azul — que teve fotos vazadas neste mês — passará a ser utilizada no duelo com a Croácia, também em março. Ambos os rivais contam com o mesmo fornecedor de material esportivo da CBF e também estrearão novas peças nesses compromissos.

O segundo uniforme virá em um tom mais escuro do que o habitual e trará a marca especial de Michael Jordan, linha diferenciada desenvolvida pela Nike para algumas seleções. A camisa azul entrou no lugar da proposta inicial de um modelo vermelho, mantendo o design e alterando apenas a cor.

Legenda: Camisa da Seleção Brasileira para 2026. Foto: Foto: Reprodução/FootyHeadlines