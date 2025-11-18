Em amistoso, Brasil empata com a Tunísia em último jogo do ano

O Brasil ficou no empate em 1x1 com a Tunísia, em Lille, na França, na despedida da temporada 2025. O amistoso foi o último jogo oficial do ano: A Seleção só volta a jogar em março de 2026, a próxima Data-Fifa, em amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, um das sedes da Copa do Mundo do ano que vem.

O Brasil saiu atrás no placar, com gol aos 22 minutos, de Mastouri. O empate veio aos 43, de pênalti,com Estêvão.

A equipe brasileira teve a chance da virada no 2º tempo, em outra penalidade, mas Lucas Paquetá perdeu, mandando por cima.