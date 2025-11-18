Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em amistoso, Brasil empata com a Tunísia em último jogo do ano

Partida foi disputada na em Lille, na França e marcou a despedida da Seleção na temporada

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 20:06)
Jogada
Legenda: O gol do Brasil foi de Estêvão
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O Brasil ficou no empate em 1x1 com a Tunísia, em Lille, na França, na despedida da temporada 2025. O amistoso foi o último jogo oficial do ano: A Seleção só volta a jogar em março de 2026, a próxima Data-Fifa, em amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, um das sedes da Copa do Mundo do ano que vem.

O Brasil saiu atrás no placar, com gol aos 22 minutos, de Mastouri. O empate veio aos 43, de pênalti,com Estêvão.

A equipe brasileira teve a chance da virada no 2º tempo, em outra penalidade, mas Lucas Paquetá perdeu, mandando por cima.

Assuntos Relacionados

Jogada

Em amistoso, Brasil empata com a Tunísia em último jogo do ano

Partida foi disputada na em Lille, na França e marcou a despedida da Seleção na temporada

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Bruno Ferreira se emociona por seu momento no Ceará e revela: 'pensei em desistir de jogar'

Goleiro é um dos destaques do Vozão na Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
Zé Welison em ação pelo Fortaleza

Jogada

Coritiba quer contratar volante Zé Welison para a temporada 2026

Jogador não vem sendo utilizado pelo clube nesta Série A

Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

CBF detalha as duas últimas rodadas da Série A: veja jogos de Ceará e Fortaleza

Entidade divulgou datas e horários dos jogos da 37ª e 38ª rodadas

Vladimir Marques Há 2 horas
Brítez em treino Fortaleza

Jogada

Brítez é diagnosticado com pneumonia e deve desfalcar o Fortaleza contra o Bahia

As equipes se enfrentam na quinta (20), na Fonte Nova, pela Série A

Fernanda Alves 18 de Novembro de 2025

Jogada

Ceará anuncia mais de 40 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no dia 20 de novembro, na Arena Castelão

Daniel Farias 18 de Novembro de 2025