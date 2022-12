Ex de Adriano, Micaela Mesquita, quer anulação de casamento e já voltou a morar na Rocinha

Adriano e Micaela, que já eram conhecidos por suas idas e vindas, terminaram o casamento que foi realizado no dia 9 de novembro. A cabelereira teria pedido a anulação do casamento após o ex-jogador ter passado dois dias fora de casa sem dar notícias.

De acordo com o jornal Extra, o Imperador teria assistido a vitória do Brasil contra a Suíça na companhia de alguns amigos na Vila Cruzeiro. Porém, o jogador não teria dado notícias e só voltaria pra casa dois dias após o jogo, o que terminou com Micaela não aceitando seu pedido de desculpas.

RELACIONAMENTO DIFÍCIL

No início do relacioamento dos dois, em 2015, a família do ex-atleta era contra o namoro por ela ser muito mais nova e por imaginar que ela tiraria proveito dele. "Achavam que ela queria tirar proveito. Mas a Micaela nunca se encostou nele. Continuo estudando e trabalhando e até voltou a morar na comunidade", relatou uma fonte ao jornal Extra.

O casal já passou por alguns términos, o mais recente aconteceu nesse ano, onde eles reataram o relacionamento no final de setembro. Em seguida a última discussão, os dois pararam de se seguir nas redes sociais e Micaela apagou todas as suas fotos. Já Adriano mantem algumas fotos onde a ex-mulher aparece.

No último domingo (4), Micaela foi a praia com uma amiga, onde postou uma foto dizendo estar triste, mas que não iria se abater. "Tá doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento , vamos viver".

PASSADO CONTURBADO

Além do futebol, Adriano também é conhecido por seus relacionamentos conturbados. Ele teria noivado com a estudante de medicina, Victoria Moreira, em junho de 2020, mas terminaram o relacionamento cerca de uma semana depois. Victoria, durante uma interação nas suas redes sociais no mês de setembro deste ano, foi questionada sobre sua relação com o ex-atacante.

“É verdade que Adriano foi a Itaperuna atrás de você e ficou em sua casa?”, indagou um seguidor. “Adriano ficou telefonando para voltar com ele e assumir namoro?”, questionou outra.

Em resposta, a estudante confirmou. “Muitas perguntas sobre isso. Nunca falei sobre e evito esse assunto, mas sim. É verdade”, respondeu Victoria.

De lá pra cá foram diversos romances, dentre eles, com Bia Miranda, neta da Gretchen, participante de A Fazenda 14.