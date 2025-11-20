Confrontos da repescagem para Copa do Mundo são definidos; veja seleções e jogos
Restam seis vagas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá
Os confrontos da repescagem para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos em sorteio realizado nesta quinta-feira (20). Ao todo, dez confrontos foram sorteados, tanto da repescagem europeia como da repescagem “mundial”.
REPESCAGEM EUROPEIA
- País de Gales x Bósnia
- Polônia x Albânia
- Eslováquia x Kosovo
- Rep. Tcheca x Irlanda
- Itália x Irlanda do Norte
- Ucrânia x Suécia
- Turquia x Romênia
- Dinamarca x Macedônia do Norte
Os vencedores destes confrontos avançam para uma outra etapa, também de jogos eliminatórios. Os quatro vencedores desta segunda fase serão as seleções da Europa classificadas para a disputa da Copa do Mundo de 2026, via repescagem.
REPESCAGEM “MUNDIAL”
- Nova Caledônia x Jamaica
- Bolívia x Suriname
Os vencedores destes dois confrontos irão enfrentar República Democrática do Congo e Iraque, respectivamente, na busca pelas duas vagas restantes para a disputa da Copa do Mundo de 2026, via repescagem “mundial”.
