Confrontos da repescagem para Copa do Mundo são definidos; veja seleções e jogos

Restam seis vagas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Itália comemorando gol em partida
Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Os confrontos da repescagem para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos em sorteio realizado nesta quinta-feira (20). Ao todo, dez confrontos foram sorteados, tanto da repescagem europeia como da repescagem “mundial”.

REPESCAGEM EUROPEIA

  • País de Gales x Bósnia
  • Polônia x Albânia
  • Eslováquia x Kosovo
  • Rep. Tcheca x Irlanda
  • Itália x Irlanda do Norte
  • Ucrânia x Suécia
  • Turquia x Romênia
  • Dinamarca x Macedônia do Norte

Os vencedores destes confrontos avançam para uma outra etapa, também de jogos eliminatórios. Os quatro vencedores desta segunda fase serão as seleções da Europa classificadas para a disputa da Copa do Mundo de 2026, via repescagem.

REPESCAGEM “MUNDIAL”

  • Nova Caledônia x Jamaica
  • Bolívia x Suriname

Os vencedores destes dois confrontos irão enfrentar República Democrática do Congo e Iraque, respectivamente, na busca pelas duas vagas restantes para a disputa da Copa do Mundo de 2026, via repescagem “mundial”.

