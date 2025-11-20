Confrontos da repescagem para Copa do Mundo são definidos; veja seleções e jogos

Os confrontos da repescagem para a Copa do Mundo de 2026 foram definidos em sorteio realizado nesta quinta-feira (20). Ao todo, dez confrontos foram sorteados, tanto da repescagem europeia como da repescagem “mundial”.

REPESCAGEM EUROPEIA

País de Gales x Bósnia

Polônia x Albânia

Eslováquia x Kosovo

Rep. Tcheca x Irlanda

Itália x Irlanda do Norte

Ucrânia x Suécia

Turquia x Romênia

Dinamarca x Macedônia do Norte

Os vencedores destes confrontos avançam para uma outra etapa, também de jogos eliminatórios. Os quatro vencedores desta segunda fase serão as seleções da Europa classificadas para a disputa da Copa do Mundo de 2026, via repescagem.

REPESCAGEM “MUNDIAL”

Nova Caledônia x Jamaica

Bolívia x Suriname

Os vencedores destes dois confrontos irão enfrentar República Democrática do Congo e Iraque, respectivamente, na busca pelas duas vagas restantes para a disputa da Copa do Mundo de 2026, via repescagem “mundial”.