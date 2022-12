Recuperado, Neymar muda visual para retorno à Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

Recuperado, Neymar vai entrar em campo com visual novo. Ele deixou o cabelo platinado para o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (5). O atacante se recuperou de uma entorse no tornozelo direito e deve ser titular na partida a partir das 16h (de Brasília).

"O brabo de visual novo para o retorno, vai com tudo irmão #ousadia @neymarjr , Que Deus abençoe você e a nossa seleção", escreveu o barbeiro Nariko. Ele é responsável pelo visual do jogador do PSG e de outros atletas da seleção.

O jogador se machucou durante a partida contra a Sérvia, na estreia da seleção no Mundial. O retorno do atleta nas oitavas foi confirmado pelo técnico Tite após período de recuperação e treinamento realizado pelo atleta neste domingo.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul a partir das 16h (de Brasília) desta segunda-feira (5). O duelo será no estádio 974, em Doha. O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real.