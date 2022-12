Brasil x Coreia do Sul pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Stadium 974, em Doha (QA).

A Seleção Brasileira chega para o confronto após liderar o Grupo G com seis pontos. Em três partidas, somou duas vitórias e uma derrota. Os coreanos, por sua vez, conseguiram a classificação às oitavas de final após vencerem Portugal nos acréscimos do 2° tempo.

Na história, Brasil e Coreia do Sul se enfrentarão pela 8ª vez, sendo o primeiro confronto em Copas do Mundo. Em sete amistosos, a Seleção Brasileira soma seis vitórias. Em junho deste ano, o time de Tite venceu os coreanos por 5 a 1, em amistoso preparatório para o Mundial do Catar, realizado em Seoul World Cup Stadium, em Seul (KOR).

Desfalques e dúvidas

Diante da Coreia do Sul, Tite precisará mexer no time mais uma vez. O lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus tiveram lesões diagnosticadas e estão fora da Copa do Mundo do Catar. Além disso, os laterais Danilo e Alex Sandro e o meia-atacante Neymar Júnior são dúvidas para o confronto.

A principal questão do treinador brasileiro é quem escalar na lateral-esquerda, caso Alex Sandro não tenha condições de jogo. Os zagueiros Bremer ou Marquinhos podem ser improvisado. Na lateral-direita, Militão e Daniel Alves disputam a posição.

Onde assistir

A partida será transmitida na Globo, no SporTV, no ge.globo, no GloboPlay, na Cazé TV (Twitch e YouTube) e no FIFA+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Brasil | Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Bremer; Casemiro, Fred e Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Técnico : Tite.

Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Bremer; Casemiro, Fred e Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison. : Tite. Coreia do Sul | Seung-gyu Kim; Moo-hwan Kim, Kyung-won Kwon, Young-Gwon Kim e Jin-su Kim; In-Beom Hwang, Woo-Young Jung e Kang-in Lee; Jae-Sung Lee, Gue-sung Cho e Heung-min Son. Técnico: Paulo Bento.

Brasil x Coreia do Sul | Ficha Técnica

Local: Stadium 974, em Doha (QA)

Data: 05/12/2022 (segunda-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

A partida entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa será às 16h desta segunda-feira (05). Vencendo a Coreia do Sul, o Brasil avança para as quartas e o próximo jogo será sexta (09) às 12h.